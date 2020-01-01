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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حفيد محمد نجيب: مذكرات الراحل أبرزت دوره الجوهرى فى ثورة يوليو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:03 ص
محمد يوسف محمد نجيب
محمد يوسف محمد نجيب
الشيماء زيدان
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تحدث محمد يوسف محمد نجيب، حفيد الرئيس الراحل محمد نجيب، عن جده وما أخذه من شهادات لم يحصل عليها أحد قبله، وما قام به من بطولات.

وقال «نجيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الإثنين، إنه كان يسمع من والدته أن أكثر شيء كان يؤلمه هو عدم ذكر اسمه في الاحتفالات وعدم تكريمه حتى الثمانينات من القرن الماضي.

وأوضح أن إطلاق اسمه على أكبر قاعدة عسكرية، كان شيئًا عظيمًا بالنسبة للأسرة، حيث إنهم لم يصدقوا هذا القرار وقت خروجه.

وأفاد بأن كتاب الراحل محمد نجيب «كنت رئيسًا لمصر»، أوضح الكثير من الأمور الغامضة عنه، والكثير من التفاصيل عن الحقبة الزمنية التي عاشها.

وأكد أن مذكرات الراحل محمد نجيب أبرزت دوره الجوهري في ثورة يوليو، وكان يرى أنها ستظل محفورة في التاريخ.

وأوضح أنه كان يتميز بالطيبة الشديدة، والخلق الحسن، والطبع السلس، مما جعل الأسرة تتعلق به كثيرًا وتحبه بشدة.

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