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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحالة الصحية لسناء شافع

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:48 ص
سناء شافع
سناء شافع
حسين الجندي
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كشفت زوجة الدكتور الفنان سناء شافع تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الذي يرقد داخل مستشفى الشبراويشي منذ ما يقرب من أربعة أيام، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة في الرئة أدت إلى نقله للعناية المركزة ومن بعدها نقله إلى غرفة أخرى.

وقالت زوجته، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الفنان سناء شافع حالته مستقرة، مطمئنة كل جمهور الفنان ومحبيه وطلابه الذين يقوم بالتدريس لهم في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأشارت إلى أنه لم يغادر المستشفى حتى الآن، حيث يخضع لبعض الفحوصات والملاحظة اليومية والمتابعة.

وأوضحت أنه يعاني من مياه على الرئة، إضافة إلى بعض التقرحات في المعدة نتيجة الكم الكبير من الأدوية التي حصل عليها مؤخرا نظرا لمرضه، مشيرة إلى أن ما حدث هو نصيب وقضاء من الله ونتمنىي الشفاء العاجل له، والدعاء له من كل محبيه.

وسناء شافع هو ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، له عدد كبير من الأعمال السينمائية اهمها دور رؤوف في فيلم حتى لا يطير الدخان أمام الزعيم عادل امام، إضافة إلى دور إبراهيم في الفيلم التلفزيوني الشهير فوزية البرجوازية، وقد شارك في عدة مسلسلات أهمها الزيني بركات وحضرة المتهم أبي وحنان وحنين وباب الخلق والصفعة وبعد البداية.

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