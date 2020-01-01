«الزراعة»: تكثيف الحملات على شوادر الأضاحي استعدادا للعيد

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه مع قرب عيد الأضحى المبارك، وبتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم تكثيف الحملات والمرور على منافذ بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع، وكذلك التأكد من إيوائها في أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافي.وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أصدر تعليمات لكل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع حالة الطوارئ والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة بالشوادر وأماكن بيعها، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن أرقام واتس أب لسرعة التواصل معلمواطنين(01558626681 - 01558626682)، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعًا للغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس المخالفين، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.