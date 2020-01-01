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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: تكثيف الحملات على شوادر الأضاحي استعدادا للعيد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:59 م
حملات على شوادر الأضاحي
حملات على شوادر الأضاحي
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه مع قرب عيد الأضحى المبارك، وبتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم تكثيف الحملات والمرور على منافذ بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع، وكذلك التأكد من إيوائها في أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافي.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أصدر تعليمات لكل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع حالة الطوارئ والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة بالشوادر وأماكن بيعها، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن أرقام واتس أب لسرعة التواصل مع
لمواطنين(01558626681 - 01558626682)، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعًا للغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس المخالفين، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

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