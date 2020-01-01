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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«عقبة»: علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتسجيل صفر إصابات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:02 م
الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة
هدير شعراوي
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن استمرار انخفاض الإصابات يعني أن مصر بدأت مرحلة الهبوط في أعداد الإصابات.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المرحلة تستوجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نسجل صفر إصابات المرحلة المقبلة.

وأكد أن الشعب كله أصبح لديه وعي بالفيروس وطرق الوقاية والخطوات التي يجب إتباعها عند الإصابة، منوها بأن حرص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على أنفسهم والتزامهم بالإجراءات الوقائية ساهم في خفض نسبة الوفيات.

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