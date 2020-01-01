«عقبة»: علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتسجيل صفر إصابات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن استمرار انخفاض الإصابات يعني أن مصر بدأت مرحلة الهبوط في أعداد الإصابات.وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المرحلة تستوجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نسجل صفر إصابات المرحلة المقبلة.وأكد أن الشعب كله أصبح لديه وعي بالفيروس وطرق الوقاية والخطوات التي يجب إتباعها عند الإصابة، منوها بأن حرص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على أنفسهم والتزامهم بالإجراءات الوقائية ساهم في خفض نسبة الوفيات.