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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطوط الجوية القطرية تواجه حكمًا قضائيًا بسبب الملكية الفكرية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:00 م
الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
أبوزيد على
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تواجه شركة الخطوط الجوية القطرية حكمًا قضائيًا على خلفية التهرب من التزامات حقوق الملكية الفكرية، حيث أصدرت محكمة بريطانية، الجمعة الماضية، حكمًا يدين شركة الخطوط الجوية القطرية، وذلك لاستخدامها مجموعة من القطع الموسيقية للترفيه دون الحصول على إذن من مالكيها.

وأفادت شبكة «سكاي نيوز» أن المحكمة، أيدت جمعية الحق في الأداء «PRS»، في سؤال حول إمكانية الاستماع إلى قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية المرفوعة ضد الخطوط الجوية القطرية، أمام محاكم إنجلترا.

من جانبها، تسعى جمعية PRS البريطانية إلى الحصول على تعويضات من الخطوط الجوية القطرية، بسبب استخدام قطع موسيقية مملوكة لأعضائها دون الحصول على ترخيص.

يذكر أن شركة الطيران، تقدم الموسيقى كجزء من خدماتها على متن الطائرة إلى جانب خيارات ترفيهية أخرى، لكنها لم تدفع شيئا لأعضاء الجمعية، أي أنها لم تعوض مؤلفي الأغاني وملحنيها وناشري الموسيقى عن استخدام الملكية الفكرية.

فيما استغلت الخطوط القطرية عدم وجود منظمة تمثل حقوق الملكية الفكرية في قطر، وهربت من عقود الترخيص لحق الأداء في الخدمات المقدمة على متن الطائرات.

ولفتت سكاي نيوز إلى أن جمعية PRS، بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخطوط الجوية القطرية في ديسمبر العام الماضي 2019، خاصة مع رفض الخطوط القطرية دفع واجبات حقوق الملكية الفكرية.

وصدر الحكم القضائي في الآونة الأخيرة، وهو أبرز حدث في قضية مهمة لأعضاء الجمعية البريطانية، من قبل جاستيس بيرس من محكمة العدل العليا في لندن في 17 يوليو الجاري.

وأشار بيرس في قرار مفصل من 25 صفحة إلى أن القضية "نزاع عالمي حقًا على حقوق الطبع والنشر بين مالك بريطاني لتلك الحقوق العالمية ومستخدم قطري للمحتوى المحمي الذي يستخدمه في جميع أنحاء العالم".

وأكد القاضي موقف الجمعية البريطانية، قائلا "إنه بني بشكل صحيح، وهو ما يتيح أن يجري النظر في القضية من قبل محكمة في البلاد".

ويرتقب أن تنتقل القضية الآن إلى المحاكمة بشأن المسئولية، في حال لم تحصل الخطوط الجوية القطرية على الترخيص اللازم لتغطية استخدام مجموعة PRS بأثر رجعي والمضي قدمًا.

من جانبه، اعتبر سامي فالكونين الرئيس الدولي والمسئول القانوني لدى جمعية PRS للموسيقى، أن قرار المحكمة خطوة أولى مهمة في سعينا الدءوب لتصحيح هذا الظلم الطويل الأمد، وضمان تعويض عادل لأعضائنا من هذه الخطوط الجوية، كما نأمل في حل هذه المسألة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة نيابة عن أعضائنا.

وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لـ PRS for Music في ضمان ترخيص موسيقى أعضائها من قبل المستخدمين، وقد سعت إلى ترخيص مختلف شركات الطيران.

وبدأت المنظمة هذه الإجراءات القانونية ضد شركة الخطوط الجوية القطرية قبل وباء كورونا مع التركيز على التعدي على حقوق أعضائها من قبل شركة الطيران.

وتسعى الآن لضمان أن الخطوط الجوية القطرية وغيرها من شركات الطيران الغير المرخصة، لإعداد التراخيص اللازمة بمجرد استئناف السفر جوا بعد الوباء.

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