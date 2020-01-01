رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الكيلو من 45 لـ 60 جنيها.. والتجار: إقبال ضعيف على الأضاحي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:26 م
الأضاحي
الأضاحي
سمر عبدالله
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي يسارع فيه المصريون بشراء الأضاحي وذبحها تطبيقًا لشرع الله بالنحر أيام عيد الأضحى، ويبدو أن سوق الأضاحي يشهد تراجعًا كبيرًا هذا العام عن الأعوام الماضية، فرغم أن تُجار المواشي والجزارين بدأوا في عرض الأضاحي استعدادًا لشراء المواطنين لها، إلا أن سوق المواشي لم يشهد إقبال هذا العام كبقية الأعوام.

"الدستور" رصدت أسعار الأضحيات هذا العام، حيث قال أحمد بدر، أحد تجار المواشي، إن أسعار الأضاحي هذا العام منخفضة عن العام الماضي، حيث بلغ سعر كيلو اللحم البقري 55 جنيه ونصف، فيما بلغ سعر كيلو اللحم الجاموسي 45 جنيه ونص، أما كيلو الماعز فبلغ 60 جنيه ونصف، مؤكدًا أن هذا متوسط الأسعار لدى أغلب تجار المواشي على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن سعر الأضاحي انخفض هذا العام عن العام الماضي.

وأضاف "بدر" لـ " الدستور"، أن في مثل هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى من كل عام كان سوق المواشي يشهد إقبالا كثيرًا من المواطنين، لشراء الأضحية، إلا أن هذا العام لم يشهد إقبالا مثل الأعوام الماضية، بل يوجد ضعف في الإقبال رغم انخفاض الأسعار عن العام الماضي بحوالي 10 جنيهات للكيلو.

أما محمود قشطة، أحد تجار المواشي، فقال إن سعر خروف العيد بلغ سعره من 3 آلاف إلى 5 آلاف، أما عجل الأضحية بلغ سعره من 18 ألف إلى 30 ألف هذا العام، مؤكدًا أنه لاحظ لجوء عدد كبير من المواطنين لشراء اللحوم والابتعاد عن شراء الأضاحي، لافتا إلى أن سعر اللحوم المذبوحة بلغ من 110 إلى 120 جنيه لكيلو اللحوم المذبوحة، منوها إلى أن عزوف المواطنين عن شراء الأضحية ربما يكون سببه أزمة اقتصادية لديهم بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في مكوث الكثير في المنازل عدة أشهر، وترك آخرين لعملهم ما تسبب لديهم في أزمة مالية ربما تجعلهم يعزفون عن الأضحية هذا العام رغم انخفاض أسعارها.

وأشار "قشطة" لـ "الدستور"، إلى أن شراء اللحوم المذبوحة هذا العام سيشهد انتعاشًا كبيرًا بشكلٍ ملحوظ لأنه الأوفر سعرًا هذا العام، مؤكدًا أن تجار المواشي أخذوا تدابيرهم الاحترازية هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

«أكسفورد» تعلن نتائج لقاح كورونا وتكشف سعره غدا

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

عبدالعال: جلسة اليوم مهمة ومطولة

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

«كاف» يقرر إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة السداد عبر شركه مصر العليا

حيل سحرية تجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى في ظل كورونا

حقيقة تأثير زيت الخروع على الرجال

العلاج الهرموني التعويضي أكثر مقاومة للعدوى البولية لدى النساء

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

«شعر التفعيلة من البنية إلى الدلالة».. إصدار جديد يناقش القضية الفلسطينية

«النيل الثقافية» تناقش «بالضبة والمفتاح» الأربعاء

الثقافة للجميع.. 6 كتّاب صغار في جلسة «نكتب مستقبلنا»

جرجس شكري: «قصور الثقافة» أصدرت 24 عنوانًا أثناء أزمة كورونا