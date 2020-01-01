الكيلو من 45 لـ 60 جنيها.. والتجار: إقبال ضعيف على الأضاحي

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي يسارع فيه المصريون بشراء الأضاحي وذبحها تطبيقًا لشرع الله بالنحر أيام عيد الأضحى، ويبدو أن سوق الأضاحي يشهد تراجعًا كبيرًا هذا العام عن الأعوام الماضية، فرغم أن تُجار المواشي والجزارين بدأوا في عرض الأضاحي استعدادًا لشراء المواطنين لها، إلا أن سوق المواشي لم يشهد إقبال هذا العام كبقية الأعوام."الدستور" رصدت أسعار الأضحيات هذا العام، حيث قال أحمد بدر، أحد تجار المواشي، إن أسعار الأضاحي هذا العام منخفضة عن العام الماضي، حيث بلغ سعر كيلو اللحم البقري 55 جنيه ونصف، فيما بلغ سعر كيلو اللحم الجاموسي 45 جنيه ونص، أما كيلو الماعز فبلغ 60 جنيه ونصف، مؤكدًا أن هذا متوسط الأسعار لدى أغلب تجار المواشي على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن سعر الأضاحي انخفض هذا العام عن العام الماضي.وأضاف "بدر" لـ " الدستور"، أن في مثل هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى من كل عام كان سوق المواشي يشهد إقبالا كثيرًا من المواطنين، لشراء الأضحية، إلا أن هذا العام لم يشهد إقبالا مثل الأعوام الماضية، بل يوجد ضعف في الإقبال رغم انخفاض الأسعار عن العام الماضي بحوالي 10 جنيهات للكيلو.أما محمود قشطة، أحد تجار المواشي، فقال إن سعر خروف العيد بلغ سعره من 3 آلاف إلى 5 آلاف، أما عجل الأضحية بلغ سعره من 18 ألف إلى 30 ألف هذا العام، مؤكدًا أنه لاحظ لجوء عدد كبير من المواطنين لشراء اللحوم والابتعاد عن شراء الأضاحي، لافتا إلى أن سعر اللحوم المذبوحة بلغ من 110 إلى 120 جنيه لكيلو اللحوم المذبوحة، منوها إلى أن عزوف المواطنين عن شراء الأضحية ربما يكون سببه أزمة اقتصادية لديهم بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في مكوث الكثير في المنازل عدة أشهر، وترك آخرين لعملهم ما تسبب لديهم في أزمة مالية ربما تجعلهم يعزفون عن الأضحية هذا العام رغم انخفاض أسعارها.وأشار "قشطة" لـ "الدستور"، إلى أن شراء اللحوم المذبوحة هذا العام سيشهد انتعاشًا كبيرًا بشكلٍ ملحوظ لأنه الأوفر سعرًا هذا العام، مؤكدًا أن تجار المواشي أخذوا تدابيرهم الاحترازية هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية.