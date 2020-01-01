«السكة الحديد» تكشف خطتها لاستقبال عيد الأضحى (فيديو)

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، عن استعداد الهيئة لاستقبال عيد الأضحى، موضحًا أن فترة ما قبل الأعياد تشهد السكك الحديدية حالة من الطوارئ الكاملة كونها شريان النقل الرئيسي في مصر.وأضاف "رسلان"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية اعتبارًا من 25 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل، على كل خطوط السكك الحديدية، خاصة الوجه القبلي، وسيكون هناك 78 قطارًا مكيفًا، و76 قطارًا مميزًا، و180 عربة مكيفة ستضم على القطارات التي تعمل بصورة طبيعية، لافتًا إلى أن هناك 800 منفذ لحجز التذاكر على مستوى الجمهورية و33 مكتبًا في القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إمكانية الحجز الإلكتروني.