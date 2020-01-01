محلل سياسي: الكل الفلسطيني يتحمل مسؤولية إدارة المعارك مع الاحتلال

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطينى الدكتور عماد عمر، إن الكل الفلسطيني يتحمل المسئولية في إدارة المعركة السياسية والميدانية مع الاحتلال وخاصة فيما يتعلق بالتصدي لسياسة الضم وخطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والقائم بأعمال الحكومة بيني غانتس.وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القيادة الفلسطينية لم تحدث استثناء يُبنى عليه في التصدي للسياسة الأمريكية الإسرائيلية بدءا من إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها وصولا لسياسة الضم التي تنوي إسرائيل تنفيذها لأراضي المستوطنات والتي تقدر بحوالي 30 ‎%‎ من أراضي الضفة الغربية والتي تدمر خيار حل الدولتين.وأشار عمر إلى أن الأحداث التي مرت بها الساحة السياسية الفلسطينية والكوارث التي أحلت على القضية الفلسطينية دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الانقسام السياسي، تؤكد أن كل الأطراف التي تحكم سواء في غزة أو الضفة الغربية تريد الحفاظ على ما هو لديها من إنجازات على الأرض على حساب القضايا الوطنية والوضع المعيشي الصعب الذي يعانيمنه أبناء الشعب سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس.واستطرد عمر أنه لا يجوز لنا كفلسطينيين أن نطالب بمواقف عربية ودولية تساند قضيتنا ونحن لا نساند أنفسنا ولا ننصر قضيتنا ونتمسك بكيانات ما زالت تحت الاحتلال ولم تصل إلى الاستقلال كي نختلف عليها.