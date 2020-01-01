فصل رأسه عن جسده.. مقتل طالب طب الأسنان للثأر بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على شقيقان قتلا طالب بكلية طب الأسنان بجامعة المنيا أخذا بالثأر، فيما شيع أهالي قرية الصليبة بسمالوط جثمان المجني عليه.أكدت التحريات الأولية لوحدة المباحث أن شابين تعقبا "إسلام عبدالكريم أبوسمرة"، طالب بكلية طب الأسنان بشوارع مدينة سمالوط، وعند دخوله أحد الممرات التجارية، طعناه بسكين وفصلوا رأسه عن جسده، وذلك بالقرب من حديقة تتوسط عمارات الزراعيين بالمدينة.أضافت التحريات أن الطالب كان متوجها إلى أحد معامل التحاليل في مدينة سمالوط، وتعقبه الشابين لينفذا جريمتهما فيه، ثم ألقيا السلاح وفرا هاربين وسط المارة.وكشفت التحريات الأولية أن الحادث بسبب خصومة ثأرية بين ابن عم المجني عليه وعائلة أخرى بالقرية وقعت قبل نحو 5 سنوات، ونجحت وحدة المباحث في إلقاء القبض على المتهمين وهما "ع م ع" 19 عاما وشقيقه "أ" حاصلين علي دبلوم، وتم ضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.وقد انتقل الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لشاب يدعى إسلام عبد الكريم أبوسمرة طالب بكلية طب الأسنان، ومقيم بقرية الصليبة التابعة لمجلس قروي شوشة، وكشفت التحريات الأولية أن الحادث بسبب خصومة ثأرية، أحد طرفيها نجل عم القتيل وعائلة أخرى بالقرية.