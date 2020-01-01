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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمن رفض مصر والأردن أي إجراءات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:18 ص
النائب حسين أبوجاد،
النائب حسين أبوجاد،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اشاد النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، برفض مصر والأردن لأي إجراءات إسرائيلية أحادية لضم أجزاء من الضفة، مؤكدا أهمية القضايا التي ناقشها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، خلال لقائه وزير الخارجية السفير سامح شكري، في مُستهل زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال أبو جاد، في بيان اليوم، إن اللقاء أكد متانة وعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثانى ابن الحسين وحكومتي وشعبي البلدين، مؤكدا أهمية التطلع من الجانين إلى عقد الاجتماع المقبل للقمة الثلاثية لقادة مصر والأردن والعراق بما يعطي دفعة جديدة لكافة أوجه التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاثة الشقيقة.

كما أشاد النائب حسين أبو جاد ببحث مصر والأردن للتطورات الإقليمية وسُبل التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية تهيئة الظروف وخلق فرصة حقيقية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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