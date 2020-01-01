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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق من عواصف مطيرة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:19 ص
عواصف مطيرة
عواصف مطيرة
وكالات
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أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني، يوم الأحد، إنذارًا باللون الأزرق للعواصف المطيرة، في الوقت الذي تلحق فيه الأمطار الغزيرة المستمرة أضرار كبيرة بمساحات شاسعة من البلاد.

وقال المركز إنه من مساء يوم الأحد إلى مساء اليوم الإثنين، من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف مطيرة على أجزاء من هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وقويتشو وقوانغشي ويوننان والتبت، وكذلك المناطق في جنوب نهر اليانغتسي.

وحذر المركز من أن بعض المناطق من جيلين ولياونينج وقوانجشي ستشهد أمطارًا تصل إلى 140 مم في اليوم.

وأضاف المركز أن بعض هذه المناطق ستشهد هطول ما يصل إلى 60 مم من الأمطار في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.

ونصح المركز السلطات المحلية بأن تبقى في حالة تأهب لاحتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية، وأوصى بوقف الأعمال الخارجية في المناطق الخطرة.

ويوجد في الصين نظام تحذير للطقس من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر الأكثر خطورة يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

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