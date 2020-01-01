محمد صبحى: كورونا غيّر السلوك الاستهلاكى للمواطن

قال الفنان محمد صبحي، إن فيروس كورونا المستجد جعلنا نتغير بشكل كبير، فجميع الأشياء التي كنا نفعلها لم نعد نعد نقوم بها، والعكس، وأكثر الأشياء التي ستغير الشعب المصري، هي أنه سيحد من الاستهلاك الكبير في الخدمات التي كانوا يدخرونها بكميات هائلة، رغم أن مستواهم المادي لم يكن يسمح لهم بالتبذير.وأضاف "صبحي "، خلال حوراه ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد: "النهاردة اللي هيشتري حاجة مش محتاجها.. هيبيع اللي محتاجه عشان يعيش، لذلك بقينا ناخد بالنا إن سلوكنا الاستهلاكي لابد أن يتغير".وأكمل: "أصبحت الخطة الحالية للإنسان الآن أقصاها 3 شهور، أو أقل، حتى أن الشخص وصل إلى أنه لا يعلم ما في الغد، على عكس ما قبل الكورونا، كانت خطة الفرد تمتد لـ 5 سنوات مثلًا"، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقية لفيروس كورونا الآن تكمن في "تضارب الفتي"، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.وواصل: "الدولة المصرية تقوم بدور كبير وهام في التصدي للأزمات، ونحن ندخل على مرحلة تعيها الدولة جيدًا، وهي معركة الوحوش مع الدول الفقيرة والنامية، من دول غيلان لا يكفيهم أي شيء، مشيرًا إلى أنه خلال عام ستتغير خريطة العالم تمامًا.