«البترول»: إصلاح كسر ماسورة غاز في العمرانية

كشف مصدر بشركة «تاون جاس» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عن وجود كسر في ماسورة الغاز الرئيسية بشارع ترعة الزمر بمنطقة العمرانية في الجيزة.وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ«الدستور»، أن ذلك جاء إثر أعمال التطوير في المنطقة، خلال سير أحد اللوادر الخاصة بإحدى شركات المقاولات العاملة مع محافظة الجيزة.وأكد المصدر أنه تم التعامل مع الموقف وإغلاق المحابس الرئيسية بالمنطقة عبر فرقة الطوارئ التابعة لشركة تاون جاس، وإبلاغ وزارة البترول، ويجري حاليا إصلاح الكسر، مبينا أنه لا توجد أي خسائر مادية أو بشرية.