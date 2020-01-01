«أكسفورد» تعلن نتائج لقاح كورونا وتكشف سعره غدا

قال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد في بلجيكا، إن جامعة أكسفورد ستعلن غدًا النتائج النهائية للقاح فيروس كورونا.وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»: «نتائج اللقاح ستعلن بعد 3 مراحل تجريبية، فضلًا عن اختباره على عدد كبير من البشر وبلجيكا من الدول التي ساهمت في تطوير اللقاح».وأضاف: «خطوط الإنتاج ستبدأ فورًا في إنتاج اللقاح الجديد لكورونا حال الإعلان عنه»، مشيرا إلى أنه من المتوقع توزيع الجزء الأول من إنتاج اللقاح على المنظومة الطبية حول العالم.وأردف: «سعر اللقاح بين 30 إلى 35 جنيهًا، وحق إنتاجه سيمنح لأكثر من شركة ليكون متاحًا في العالم».