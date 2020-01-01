«رغم فقدان بصره».. القارئ ممدوح عامر: قضيت فترة الحظر في قيادة الدراجة

وجه القارئ الإذاعي الشيخ ممدوح عامر، الشكر للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على دعمه لقراء القرآن في مصر، مضيفا: "أنت الآن أصبحت منا ونحن منك".وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن فترة الحظر خلال أزمة كورونا، كانت بالنسبة له فرصة لتصفية الذهن، كما أنه استطاع أن يشرع في تسجيل المصحف مرتلًا برواية حفص.وتابع: أنه تمكن من شراء عجلة لقيادتها مستغلا خلو الشوارع، خاصة أنه كفيف، فلم يجد أي عقبات.واستكمل: أنه كان يتواصل مع الناس خلال هذه الفترة عبر الهواتف، ولم يتمكن من زيارة أحد أو لقائه بسبب الإجراءات الاحترازية.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.