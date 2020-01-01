الدفاع التركية تعلن تصفيتها 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تصفية قوات الجيش التركي ثلاثة من العناصر المدرجة على قائمة الإرهاب التركية، على حد تعبيرها.وقالت الوزارة إنها مستمرة في عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني حتى آخر عضو للحزب بالعراق.وذكرت صحيفة «يني تشاغ» التركية، أن وزارة الدفاع أكدت، في بيان منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إصرارها على الاستمرار في عملياتها ضد أعضاء حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.وقالت الدفاع في بيانها: "صفينا اليوم ثلاثة من أعضاء حزب العمال الكردستاني بواسطة الصواريخ الجوية، ولن ننتهي حتى نصفي آخر عضو في حزب العمال الكردستاني بالعراق"، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.