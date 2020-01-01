كشف غموض واقعة سرقة سيارة بالإكراه في أسيوط

نجح رجال أمن أسيوط، اليوم الأحد، في كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة كرهًا عن قائدها والتعدى عليه بسلاح أبيض وضبط الجناة.تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط من سائق "تاكسى"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، بأنه أثناء عمله على السيارة، أستقل معه شخصان متوجهين إلى إحدى المناطق بدائرة القسم.وعقب وصولهما قام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (كتر) وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم وإلقائه بالطريق والاستيلاء على السيارة، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.وأثناء قيام وحدة مباحث المركز بتتبع خط سير الجناة والتاكسى المبلغ بسرقته تم العثور عليه بناحية قرية الواسطى بدائرة مركز شرطة الفتح دون ثمة تلفيات وبداخله أثار دماء إثر إصابة المُبلغ، وما توصلت إليه جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة مسجلين خطر.وتم ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة وأضافا بتخليهما عن السيارة بمحل العثور عليها خشية ضبطهما عقب علمهما بوجود بعض الأكمنة الأمنية على الطريق تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.