شبكة إيرانية تكشف سر الانفجارات في طهران

كشفت قناة "راديو فردا" الإيرانية، اليوم الأحد، عن أن الأقمار الصناعية أظهرت صورًا للانفجار الذي وقع في 10 يوليو الجاري، في منطقة "كرمدرة" غرب طهران، أنه كان يستهدف قاعدة جوية للحرس الثوري.ووفقا للشبكة الإيرانية، فإن الصور التي التقطت عن طريق شركة "بلانتيت لابز"، للأقمار الصناعية بعد خمسة أيام من الانفجار، تظهر حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع، في كرمدرة، غرب طهران.وكان التليفزيون الإيراني، عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، قد أكد وقوع انفجارات في غرب طهران بمناطق كرمدرة وبلدة قدس، لكنه نفى لاحقا وجود أي انفجار.كما تحدثت عدة وسائل إعلام إيرانية عقب الانفجار عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق غرب طهران، مثل شهريار وكرمدرة وبلدة القدس "قلعة حسن خان" غرب طهران.وانتشرت أنباء عن وضع الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة استنفار، وفقا لقناة "منوتو الفارسية"، التي تبث من لندن.