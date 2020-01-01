1636 إصابة جديدة بكورونا فى كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الأحد عن تسجيل 1636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة- في بيان (نقلته وكالة أنباء كازين فورم الكازاخية على موقعها الالكتروني)- أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 70،339، وأوضحت أنه من بين الحالات الجديدة التي سُجلت في آخر 24 ساعة توجد 258 حالة في العاصمة نور سلطان، 220 في مدينة آلماتي، و133 في منطقة شرق كازاخستان.في الوقت نفسه، أكدت الوزارة شفاء 641 مريضًا من الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي داخل الجمهورية الواقعة في وسط آسيا إلى 43،029 شخصًا.