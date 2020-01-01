920 عالقا يغادرون الكويت إلى القاهرة وسوهاج اليوم

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، مغادرة 920 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 580 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 340 راكبا إلى القاهرة.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.