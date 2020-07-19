سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 19-7-2020 فى البنوك المصرية

أسعار الدينار الكويتي

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك عودة وبنك كريدي أجريكول وبنك مصر مقابل تسجيل الدينار ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي والمصري الخليجي.



سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأحد 19-7-2020

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.14، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 51.47، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.14، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.43 جنيه وللبيع 53.06، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.68 جنيه وللبيع 52.14.



وفي المصرف العربلي الدولي، ارتفع سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.14، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.03 جنيه وللبيع 51.64، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.50 جنيه وللبيع 52.14، أما في بنك الكويت الوطني فسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه للشراء 49.50 جنيه وللبيع 52.29.



كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.19، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.21 جنيه وللبيع 52.14، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.14، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14، كما استقر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 52.14.