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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 19-7-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:31 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 19-7-2020، خلال تعاملات أولي الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، شهد النفط الكويتي تراجعًا ملحوظًا خلال التداولات عطلة الجمعة وقبل بداية الأسبوع الحالي، إذ انخفض سعر برميل النفط الكويتي 56 سنتًا ليبلغ 15ر43 دولار، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية جرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتًا عند 14ر43 دولار للبرميل في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا إلى 59ر40 دولار.

أسعار الدينار الكويتي 

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك عودة وبنك كريدي أجريكول وبنك مصر مقابل تسجيل الدينار ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي والمصري الخليجي.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأحد 19-7-2020

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.14، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 51.47، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.14، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.43 جنيه وللبيع 53.06، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.68 جنيه وللبيع 52.14.

وفي المصرف العربلي الدولي، ارتفع سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.14، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.03 جنيه وللبيع 51.64، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.50 جنيه وللبيع 52.14، أما في بنك الكويت الوطني فسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه للشراء 49.50 جنيه وللبيع 52.29.

كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.19، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.21 جنيه وللبيع 52.14، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.14، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14، كما استقر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 52.14.

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