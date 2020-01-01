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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «الوطنية للانتخابات» يكشف ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين

السبت 18/يوليه/2020 - 10:24 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
أحلام عبدالرحمن
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كشف المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، ضوابط وسقف الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وقال خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" الذي يقدمه على شاشة "ON"، إنه يمكن للمرشح الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكن الدعاية بمكبرات الصوت، وتعليق اللافتات في الأماكن المحددة لها والمحافظة على المنظر الجمالي.

وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، مؤكدا أن وجودها المستقل انتصار كبير للحياة الديموقراطية في مصر، حيث تدار بمعرفة 10 قضاة.

وأوضح أن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، انتصار كبير للديمقراطية في مصر، خاصة أنها غير تابعة لأي جهة في مصر، وتدار من خلال 10 جهات قضائية، ومستقلة ماديًا وإداريًا، وكانت أولى مهام الهيئة انتخابات مجلس النواب.

ولفت إلى أن قانون الهيئة أعطاها الحق في الاحتفاظ بقاعدة بيانات الناخبين والعمل على تنقيتها باستمرار، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، ووزارة الداخلية والقوات المسلحة، مضيفا: أن الهيئة تعمل على مدار اليوم، كما تراعي بأن تكون الأسرة في لجنة انتخابية واحدة وليست متفرقة.

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