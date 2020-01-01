استجابة لـ«الدستور».. «تعليم الجيزة»: رابط إلكتروني لقبول ملفات جديدة أو التحويلات

شدد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على جميع مديري الإدارات التعليمية، بمنع جمع التبرعات، تحت أي مسمى، سواء كانت نظير تقديم ملفات جديدة أو قبول تحويلات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.وأعلن حجازى إنشاء رابط إلكترونى للتحويلات على مستوى الجيزة يبدأ من الاثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٠، وهو كالآتي:http:gizaedu.gov.egasptrankgstudentAddlist.asp، استجابة لما نشره «الدستور» من شكاوى أولياء الأمور من جمع التبرعات نظير قبول طلبات التحويل أو التقديم.ويأتي ذلك فى ظل الحوكمة الإدارية التى اتبعها حجازى بالجيزة للقضاء على بؤر الفساد ومافيا التحويلات وحفاظا على المال العام وأمن المواطنين وحمايتهم اتباعا لسياسات الدولة.