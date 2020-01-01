إحالة متهمين بتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش بالسلام للمحاكمة

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش لمحكمة الجنايات للمحاكمة.وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين اتخذوا مسكن أحدهما وكرا لتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش، وأقروا ببيعهم الأسلحة البيضاء والخرطوش على مروجي المواد المخدرة بدائرة القسم، ومستعرضي البلطجة وذلك بهدف التربح والكسب غير المشروع منها.ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بقيام 3 أشخاص بتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش وبيعها على مروجي المواد المخدرة ومستعرضي البلطجة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بتصنيع الأسلحة وأرشدوا عن مكان تصنيعها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.