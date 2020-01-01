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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه عامًا في سب الطيار أشرف أبواليسر

السبت 18/يوليه/2020 - 08:29 م
محمد رمضان والطيار
محمد رمضان والطيار المفصول
ندى حمدي
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تقدم الفنان محمد رمضان، باستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، في اتهامه بسب وقذف الطيار أبواليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

وسدد أحمد الجندى، المحامي، وكيل الفنان محمد رمضان، مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الدقى خلال الأسبوع الجارى.

كانت أصدرت محكمة جنح الدقى في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضى، حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

وأقام المحامى مجدى حلمى، دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

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