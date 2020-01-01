الفرق بين السب والقذف والتنمر (فيديو)

قال الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، إن هناك فارقًا فى قانون العقوبات بين السب والقذف وأيضا التنمر، لافتًا إلى أن السب هو توجيه شتائم لشخص، أما القذف فهو وصف الشخص بسلوك، على سبيل المثال السرقة، وإذا صح وجبت محاسبة الشخص.وأضاف الدكتور أحمد مهران، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الشخص الموصوف مثلا بالسرقة أو الاختلاس عليه أن يتقدم للجهات المعنية لإثبات صحة كلامه من وصف الشخص الآخر بصدق كلامه.وأشار الخبير القانوني، إلى أن التنمر يقع ما بين السب والقذف، حيث تشير الأخيرة إلى الإيذاء البدنى والنفسى، نتيجة استخدام ألفاظ وإهانات متعمدة للشخص.