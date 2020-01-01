قوات الأمن العراقية تستخدم قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين

أعلنت قناة الرافدين العراقية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية تستخدم القنابل الغاز لتفريق المتظاهرين من أمام مبنى محافظة واسط.جاء ذلك بعد تظاهرهم أمام مبنى قيادة الشرطة في واسط، بعد مطالبتهم بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين.وفي سياق متصل، قال تقرير لمنتدى أبحاث أمريكي متخصص في شئون الأمن والسياسة، أن التحالف الدولي يدعم رئيس الحكومة العراقية في مساعيه الرامية للوفاء بالتزامات العراق تجاه أمن البعثات الدولية.