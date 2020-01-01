الأموال العامة تضبط 6 قضايا خلال 24 ساعة
الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:05 م
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا "اختلاس والإضرار بالمال العام بمخالفة البناء دون ترخيص والاستيلاء على أراضي الدولة - تحويلات مالية غير مشروعة" مُتهم فيها 6 أشخاص بمضبوطات بلغت نحو 5 ملايين ريال سعودي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا "اختلاس والإضرار بالمال العام بمخالفة البناء دون ترخيص والاستيلاء على أراضي الدولة - تحويلات مالية غير مشروعة" مُتهم فيها 6 أشخاص بمضبوطات بلغت نحو 5 ملايين ريال سعودي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.