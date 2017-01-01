الهند تتخطى المليون إصابة بكورونا

تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند، الجمعة، مليون إصابة، فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وإعادة فرض الحجر المنزلي سعيا لاحتواء تفشي الوباء.وأحصت الهند الجمعة 25602 إصابة من أصل 1،003،832 إصابة مؤكدة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة قبل الظهر، ما يجعل منها ثالث دولة أكثر تضررًا جراء الجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.