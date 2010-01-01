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الحبس سنة لمحمد رمضان فى الإساءة لسمعة «الطيار الموقوف»

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:11 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد عيسي
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قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي وأمانة سر شعبان سعيد، الخميس، بمعاقبة الفنان محمد رمضان بالحبس سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة عشرة آلاف أخرى فى الجنحة المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" ويتهم فيها الفنان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى سمعته وشرفه.

وكان محامي الطيار أشرف أبو اليسر قد أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين جنيه ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وفى ذات السياق، كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت، تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020، لجلسة 6 أغسطس المقبل للحكم، وهى الدعوى المقامة من أشرف أبو اليسر، ويطالب فيها محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله فى الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق.

واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكًا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما يعرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاط من أنشطة الطيران المدنى قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدنى.

وتابع البلاغ: "رمضان وقام بعمل من أعمال الطيران المدنى دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التى تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدنى المصرى، وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر فى أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدنى، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدنى واقتصاد الدولة المصرية".

واتهم البلاغ قائد الطائرة بأنه اشترك مع المتهم الأول، عن طريق التحريض والمساعدة، بأن سهل له القيام بالجرائم محل المبينة سلفا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقــم 136 لسنة 2010.

وذكر البلاغ أنه فى أكتوبر الماضى، نشر محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "الإنستجرام" مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتى الداخلى للطائرة أنه من يقود.

ووقعت هيئة الطيران المدنى عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

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