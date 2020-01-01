حتيتة: «المركزي الليبي» حوّل ودائع ضخمة لبنوك التنمية في إثيوبيا

حتيتة: «المركزي الليبي» حوّل ودائع ضخمة لبنوك التنمية في إثيوبيا
الخميس 16/يوليه/2020 - 11:05 م
سناء إسماعيلطباعة
قال عبدالستار حتيتة، الخبير في الشأن الليبي، إن هناك ودائع تم تحويلها من المصرف المركزي الليبي الذي يخضع لهيمنة الإخوان ومعه قطر وتركيا إلى بنوك التنمية الإثيوبية، فضلا عن أن هناك وفودا ليبية من حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي تتردد على إثيوبيا، ومعها قيادات إخوانية والمخابرات التركية والقطرية للكيد ضد الدولة المصرية.
وأكد "حتيتة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن شمال غرب ليبيا تحول أخيرا إلى مستنقع يستخدمه محور الشر لاستهداف مصر سواء عن طريق تهديد المياه في ملف سد النهضة أو جذب الأسلحة للإرهابيين على الجانب الليبي، مفيدًا بأن اللوبي الإخواني التركي القطري هدفه الأول استهداف مصر وقيادتها.
وتابع: "اللوبي الإخواني التركي القطري يتعاون مع كل خصوم مصر في إفريقيا والعالم من تقديم الإعلام والدعم من أجل تعظيم المحور وتوسيع نشاطه ضد مصر"، لافتا إلى أن المليارات التي أنفقتها قطر وتركيا أموال ضخمة إذا رأيناها نعلم الجهد الكبير الذي بذلته مصر لمنع تسلسل الإرهابيين والأسلحة والمتفجرات.
وأكد "حتيتة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن شمال غرب ليبيا تحول أخيرا إلى مستنقع يستخدمه محور الشر لاستهداف مصر سواء عن طريق تهديد المياه في ملف سد النهضة أو جذب الأسلحة للإرهابيين على الجانب الليبي، مفيدًا بأن اللوبي الإخواني التركي القطري هدفه الأول استهداف مصر وقيادتها.
وتابع: "اللوبي الإخواني التركي القطري يتعاون مع كل خصوم مصر في إفريقيا والعالم من تقديم الإعلام والدعم من أجل تعظيم المحور وتوسيع نشاطه ضد مصر"، لافتا إلى أن المليارات التي أنفقتها قطر وتركيا أموال ضخمة إذا رأيناها نعلم الجهد الكبير الذي بذلته مصر لمنع تسلسل الإرهابيين والأسلحة والمتفجرات.