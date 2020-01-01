حتيتة: «المركزي الليبي» حوّل ودائع ضخمة لبنوك التنمية في إثيوبيا

قال عبدالستار حتيتة، الخبير في الشأن الليبي، إن هناك ودائع تم تحويلها من المصرف المركزي الليبي الذي يخضع لهيمنة الإخوان ومعه قطر وتركيا إلى بنوك التنمية الإثيوبية، فضلا عن أن هناك وفودا ليبية من حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي تتردد على إثيوبيا، ومعها قيادات إخوانية والمخابرات التركية والقطرية للكيد ضد الدولة المصرية.وأكد "حتيتة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن شمال غرب ليبيا تحول أخيرا إلى مستنقع يستخدمه محور الشر لاستهداف مصر سواء عن طريق تهديد المياه في ملف سد النهضة أو جذب الأسلحة للإرهابيين على الجانب الليبي، مفيدًا بأن اللوبي الإخواني التركي القطري هدفه الأول استهداف مصر وقيادتها.وتابع: "اللوبي الإخواني التركي القطري يتعاون مع كل خصوم مصر في إفريقيا والعالم من تقديم الإعلام والدعم من أجل تعظيم المحور وتوسيع نشاطه ضد مصر"، لافتا إلى أن المليارات التي أنفقتها قطر وتركيا أموال ضخمة إذا رأيناها نعلم الجهد الكبير الذي بذلته مصر لمنع تسلسل الإرهابيين والأسلحة والمتفجرات.