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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق: حل المشاكل مع تركيا يتم بالابتعاد عن الإجراءات أحادية الجانب

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:01 م
برهم صالح
برهم صالح
وكالات
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، أن "حل المشاكل الحدودية يتم من خلال التعاون بين الدولتين الجارتين والابتعاد عن الإجراءات أحادية الجانب".

وشدد الرئيس العراقي، بحسب بيان رئاسي، على "ضرورة دعم المجتمع الدولي للدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة الكاملة كأساس لمشروع وطني يحفظ استقرار العراق، ويحقق نظاما إقليميا يؤمن السلام والأمن والازدهار لشعوب المنطقة".

وأشار، إلى أن "العراق يتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وسلامة أراضيه، وإيقاف الخروقات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية".

وثمن صالح، مساندة فرنسا للعراق ومساهمتها في جهود التحالف الدولي في الحرب ضد "عصابات داعش"، مؤكدًا "وجوب استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك دوليًا وإقليميًا لاستكمال النصر باستئصال بؤر الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه".

وبحث صالح، خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تفعيل التعاون الاستراتيجي بين البلدين ومساهمة الشركات الفرنسية في إعادة إعمار المدن المحررة، فضلًا عن التكاتف والتآزر لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الحياة العامة.

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