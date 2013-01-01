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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب الأمة السوداني يعلن المشاركة في الفترة الانتقالية

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:36 م
حزب الأمة القومي
حزب الأمة القومي السوداني
محمد عمر
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قرر حزب الأمة القومي السوداني، الخميس، المشاركة في مؤسسات الحكم الانتقالي للفترة القادمة من أجل دعم الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الفريق صديق محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي، أنهم ما زالوا على تجميد عضويتهم في قوى الحرية والتغيير المعارضة، مشيرا إلى أنهم يعملون بالتعاون مع الجميع من أجل المصلحة الوطنية العليا، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وقال إسماعيل، إن الحزب سيجري اتصالات مع مجلس وزراء وسيادة وغيرهما من المؤسسات؛ عبر آليات مكونة من مؤسسات الحزب؛ لطرح رؤى وأفكار الحزب، حول بناء الحكم الولائي الانتقالي؛ مقدمين بعض المقترحات الداعمة لميلاد مشروع متكامل مرتكزين على أعلى درجة من التوافق بين المكونات ذات الصلة.

وأكد القيادي بالحزب أنهم يساهمون برأيهم وقدراتهم وإمكانياتهم لتعزيز السلام وتحقيق الاستقرار؛ كمتطلبات الانتقال إلى مرحلة التداول السلمي للسلطة؛ وهو ما يعرف بالتحول الديمقراطي.

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