الجيش الوطني ينفي حصول أي اتفاق حول إخلاء الهلال النفطي

نفى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، حصول أي اتفاق حول إخلاء الهلال النفطي، مؤكدًا استمراره بحمايته، حسبما أفادت قناة الحدث في نبأ عاجل.كانت صحيفة"الشرق الأوسط" نقلت في وقت سابق من اليوم، عن مصادر ليبية وصفتها بـ"المطلعة"، قائلة إن زيارة الوفد الأمريكي للرجمة أمس، جاء وسط مفاوضات سرية تجري حاليًا بين عدة أطراف إقليمية ودولية لإقناع حفتر، ومن وصفتهم بحلفائه الروس، بالتراجع عن سرت وحماية الهلال النفطي إلى مدينة أجدابيا، مقابل عدم إقدام عناصر الوفاق المدعومة من تركيا، على شن هجومها الذي تحضر له منذ بضعة أسابيع للسيطرة على منطقتي سرت والجفرة.