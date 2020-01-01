تامر حسنى يواصل تصوير «مش أنا»

يواصل المطرب تامر حسني تصوير فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" الذي يخوض بطولته برفقة النجمة حلا شيحة.وأوشك تامر حسني على الانتهاء من تصوير مشاهده في العمل بقيادة المخرجة سارة وفيق، حيث تتبقى أيام قليلة وينتهي فريق عمل الفيلم من التصوير بشكل كامل ليدخل بعدها مرحلة المكساج والمونتاج استعدادا لطرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية تصيب "حسن" الذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.يشارك في البطولة الفنانة حلا شيحة التي تعود من خلاله إلى شاشات السينما بعد غياب 13 عامًا منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف" الذي قدمته مع الراحل عامر منيب، وكما يشارك في بطولته أيضًا ماجد الكدواني وسوسن بدر، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.