إيبارشية المنيا تطلق الاجتماع العام الأسبوعي «أونلاين»

تطلق إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الاجتماع العام الأسبوعي للأنبا مكاريوس الأسقف العام دون حضور، وذلك عبر البث المباشر "أونلاين".ويحرص الأنبا مكاريوس على إلقاء عظة أسبوعية، منذ تعليق الأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعليق الأنشطة الكنسية خلال الوقت الحالي، وأطلقت عددا من الإيبارشيات تقنية البث المباشر للاجتماعات الروحية كبديل عن تنظيمها بالكنائس.