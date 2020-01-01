هبوط طائرات عسكرية تركية فى الوطية ومصراتة

تداول عدد من وسائل الإعلام التركية، أنباء عن هبوط طائرة نقل عسكرية استراتيجية تابعة للقوات الجوية التركية A400M-180، بمطار مصراتة، وذلك بعدما غادرت من مطار أتاتورك بإسطنبول، بينما غادرت طائرة نقل عسكرية تكتيكية أخرى من طراز C-130E من مطار قونية التركي للهبوط في مطار معيتيقة بطرابلس.فيما هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو التركي مباشرة في الوطية بعدما غادرت من مطار قونية، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.