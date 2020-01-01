هبوط طائرات عسكرية تركية فى الوطية ومصراتة
الخميس 16/يوليه/2020 - 11:45 ص
أمينة ذكىطباعة
تداول عدد من وسائل الإعلام التركية، أنباء عن هبوط طائرة نقل عسكرية استراتيجية تابعة للقوات الجوية التركية A400M-180، بمطار مصراتة، وذلك بعدما غادرت من مطار أتاتورك بإسطنبول، بينما غادرت طائرة نقل عسكرية تكتيكية أخرى من طراز C-130E من مطار قونية التركي للهبوط في مطار معيتيقة بطرابلس.
فيما هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو التركي مباشرة في الوطية بعدما غادرت من مطار قونية، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.
فيما هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو التركي مباشرة في الوطية بعدما غادرت من مطار قونية، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.