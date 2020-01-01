لحظة اقتحام الرجل الأخضر مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح (فيديو)

عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، لقطات مصورة ترصد لحظة اقتحام الرجل الأخضر مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض، ولقي مصرعه على يد رجال الشرطة ظهر أمس الأربعاء.وأظهر مقطع الفيديو، لحظات الاقتحام الأولى، حيث ظهر فيها الشخص بدهان أخضر على جسده العلوي، ومحاولة تعديه على أفراد الأمن بأكثر من طريقة لمنع ضبطه، وكذلك قيام رجال الأمن برش المياه عليه لمحاولة تهدئته، إلا أنه رفض الانصياع للأوامر، ما دفعهم لإطلاق النار عليه فسقط في الحال.وقام رجال الأمن من الشرطة المكلفين بتأمين مدينة الإنتاج الإعلامي بمطالبة الرجل بالتخلي عن السيف وتسليم نفسه عدة مرات، إلا أنه رفض الانصياع لأوامر رجال الشرطة وطعن ضابطا وأمين شرطة، وبعد مطاردة من أفراد الأمن له لقي مصرعه بطلقات نارية.