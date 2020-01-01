حريق فى حديقة بحلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل حديقة فى منطقة حلوان دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق مجموعة من الأشجار ومخلفات داخل حديقة فى حلوان، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.