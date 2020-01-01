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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

1200 عالق مصرى يغادرون الكويت إلى 4 محافظات

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:29 ص
مصرين عالقين
مصرين عالقين
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أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الخميس، عن مغادرة 1200 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، الأقصر، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية

وأوضح (الطيران المدني) الكويتي- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 600 راكب إلى القاهرة، رحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الأقصر وأخرى على متنها 165 راكبا إلى الإسكندرية.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن مغادرة 870 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.

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