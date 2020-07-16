سعر الريال السعودى اليوم الخميس 16-7-2020
الخميس 16/يوليه/2020 - 06:47 ص
منة سالمطباعة
تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16-7-2020، في أسواق المال المحلية المصرية، وذلك بعد أن بلغ متوسط سعر صرف الريال اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك العاملة المصرية كما سجل الريال في البنك الأهلي المصري سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.
ويقدم لكم موقع " الدستور" فى هذا التقرير اليومي أسعار تداول الريال السعودي في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
وجاء الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وفي نفس السياق، يأتي سعر الريال في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها، ويتم تداوله من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".
ويتم تحديد سعر صرف الريال السعودي، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.
ويقدم لكم موقع " الدستور" فى هذا التقرير اليومي أسعار تداول الريال السعودي في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-7-2020جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس جاء بسعر 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
وجاء الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وفي نفس السياق، يأتي سعر الريال في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها، ويتم تداوله من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".
ويتم تحديد سعر صرف الريال السعودي، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.