4 إصابات بكورونا في مقر وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال يوآف زيتون المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إنه تم اكتشاف إصابات داخل مبنى وزارة الجيش الإسرائيلي "الكرياه" بتل أبيب.وأكد زيتون أنه تم تشخيص ثلاثة أطباء، وممرضة، ممن يعملون في عيادة قاعدة جيش الاحتلال في الكرياه، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أنه تم نقل 15 آخرين إلى الحجري الصحي.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لديه إلى 663 حالة، فيما يخضع للحجر الصحي 11335 حالة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وقال يولي إدلشتاين وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنهم يحتاجون إلى معجزة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في موجته الثانية.