عبدالرحمن أبوزهرة: هزمت كورونا بـ نجيب محفوظ واليوجا

قال الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، إن نتائج التحاليل التي أجراها أثبتت أنه لا يحمل فيروس كورونا، مؤكدا أن "التحليل سلبي.. هي مش كورونا ولكن علشان الحالة التي نمر بها افتكرتها كورونا".وأضاف "أبوزهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "أنا هزمت الكورونا والملل بقراءة مجموعة قصص نجيب محفوظ والرياضة ولعب اليوجا"، مشددًا على أنه منذ بداية الجائحة وهو ملتزم بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية.وفى سياق آخر أعرب عن حزنه الشديد تجاه ما آلت إليه اللغة العربية في الدراما، متابعا: "أنا حزين على اللغة العربية والدراما".وأكد "أبوزهرة"، أنه سيواصل عمله الفني ولن يعتزل، مشيرًا إلى أنه تلقى رسائل كثيرة عقب إعلانه التفكير فى الاعتزال، متابعا: "لا اعتزال بالمرة.. أنا عيطت من رسائل المواطنين.. واحد من النمسا قال لى أنت عاوز تعتزل بالفعل فقلت ليه بعد المكالمة دى أبقى حمار".