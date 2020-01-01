المسلماني: مستقبل تونس في خطر مع حركة النهضة

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السيسي، إن مستقبل تونس في خطر مع حركة النهضة غير المسئولة في إدارتها لتونس، خاصة أن قراراتها متهورة وغير مدروسة في ظل التحديات الحقيقية التي تواجهها الدولة اقتصاديًا.وأضاف "المسلماني"، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة شريكة في تدهور الأوضاع في ليبيا بسبب مماطلتها في قراراتها بشأن القضية الليبية.وأفاد بأن ليبيا دولة غنية بالنفط والخيرات لذلك من مصلحة بعض الجهات سقوطها بمبدأ السقوط الجمعي، ليأخذ كل منهم جزءًا من الكعكة الليبية.وأكد أن أوروبا وأمريكا وبعض الجوانب الإفريقية متهمة بحلمهم بسقوط الدولة الليبية، ويرى أن الجميع متهم فيما عدا الدول العربية، لأن قلوبهم على الشعب الليبي.