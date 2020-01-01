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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد إصابة روان بن حسين.. معلومات عن فيروس الورم الحليمى

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:48 ص
الكويتية روان بن
الكويتية روان بن حسين
غادة موسى
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أثارت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خبر طلاقها من زوجها رجل الأعمال الليبى محمد يوسف بسبب خيانته لها، وكان المفجع في هذا الأمر هو أنه تسبب لها زوجها في نقل فيروس الورم الحليمي.

ويوضح موقع "healthline" أسباب انتقال فيروس الورم الحليمي:

الورم الحليمي هو فيروس ينتقل بين الأشخاص من خلال التلامس من الجلد إلى الجلد، وهناك أكثر من 100 نوع من فيروس الورم الحليمي، بعض أنواعه تسبب البثور، والبعض الأخر يمكن أن يسبب الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان عنق الرحم، والشرج، والحنجرة.

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن فيروس الورم الحليمي البشري هو أكثر أنواع العدوى المنتقلة عن طريق الاتصال الجنسي، ومن الشائع جدًا أن يحصل معظم الأشخاص النشطين جنسيًا.

أعراض فيروس الورم الحليمي البشري
في كثير من الأحيان، لا تسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري أي أعراض ملحوظة أو مشاكل صحية، وقد يزول من تلقاء نفسه في غضون عامين، وعندما لايختفي يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، وتشمل هذه الثآليل التناسلية والثآليل في الحلق.

ويصاب بنوع واحد على الأقل من فيروس الورم الحليمي البشري خلال حياتهم، كما هو الحال مع الرجال، ليس لدى العديد من النساء المصابات بفيروس الورم الحليمي البشري أي أعراض وتختفي العدوى دون التسبب في أي مشاكل صحية.

وقد تلاحظ بعض النساء أن لديهن ثآليل تناسلية، والتي يمكن أن تظهر داخل المهبل، في أو حول فتحة الشرج، وعلى عنق الرحم، وقد تحدث نتوءات أو نمو غير مبرر فى المنطقة التناسلية.

علاج فيروس الورم الحليمي

يمكن علاج الثآليل التناسلية بالأدوية الموصوفة، ويمكن إزالة الخلايا السرطانية من خلال إجراء قصير يتم إجراؤه في عيادة طبيبك، أو من خلال العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو الجراحة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد اعتمدت ثلاثة لقاحات لفيروس الورم الحليمي البشري، كان أحدثها جارداسيل 9، الذي اعتُمِد للاستخدام مع الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و45 عامًا للحماية من سرطان عنق الرحم وثآليل الأعضاء التناسلية.

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