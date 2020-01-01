عبدالرحمن أبو زهرة يكشف حقيقة اعتزاله الفن

قال الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة إن هناك فهم خاطئ لتصريحاته الأخيرة، موضّحًا أنه يمر بظروف قاسية وضغوط غير قادر على تحملها دفعته للقول إنه يفكر فى اعتزال العمل الفني.أضاف: "فهمو كلامي خطأ..أنا بمر بظروف عائلية قاسية أوي وربنا يصبرني عليها.. ومقلتش هعتزل أنا قلت بفكّر في الاعتزال".وتابع أبو زهرة، خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يستطيع أن يعيش بدون الدراما وتفكيره فى الاعتزال كان بسبب الضغوط التى مر بها:"مقدرش أعيش من غير دراما وتمثيل.. كانت لحظة حزينة ومعرفش أنا قلتها إزاي".