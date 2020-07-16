رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 16-7-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:42 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 16-7-2020، خلال تعاملات نهاية الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، سجلت بورصة الكويت، خلال ختام تعاملات الثلاثاء، تراجعًا ملحوظًا لجميع المؤشرات، باستثناء مؤشر واحد إذ قفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحًا 0.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5553.61 نقطة، فيما تراجع السوق الرئيسي بنسبة 0.52% خاسرًا 21.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4167.77 نقطة، كما انخفض سوق العام بنسبة 0.13% خاسرًا 6.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5087.66 نقطة،.

كما حجم التداول بختام التعاملات نحو 132.7 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتي عبر 7420 صفقة.

أسعار الدينار الكويتي
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، خلال تعاملات نهاية الأسبوع استقرارًا أمام الجنيه في العديد من البنوك كالبنك التجاري الدولي وبنك عودة وبنك التعمير والاسكان، مقابل ارتفع الدينار في البنك المركزي المصري وبنك التنمية الصناعية، كما شهد انخفاضًا أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 16-7-2020


ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 52.13، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.50 جنيه وللبيع 52.14، وفي كما ارتفع الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.43 جنيه وللبيع 53.06، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.14.

كما تراجع سعر الدينار اليوم في البنك العربي الأفريقي يسجل للشراء جنيه وللبيع 51.61، كما انخفض الدينار الكويتي أمام الجنيه أيضًا في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.24، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14.

فيما شهد الدينار الكويتي استقرارًا أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.05، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.03، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 52.17، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.11.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة: صرف منحة الـ«500 جنيه» عقب مرتبات يوليو

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

‎رئيس «قومى البحوث الفلكية» يحدد أول أيام عيد الأضحى وموعد الصلاة

الحكومة: الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة المتنمر

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تقرير: مليون بريطانى أقلع عن التدخين خلال جائحة كورونا

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي.. رابط فاتورة الأرضي للدفع حتى 14 أغسطس

مواقيت صلاة عيد الأضحى 2020 فى القاهرة وجميع المحافظات

تهنئة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٠ فى مصر

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

خالد جلال يتابع استعدادات افتتاح مسرح ساحة الهناجر (صور)

الحرب على الكراهية.. كيف يمكن تجاوز الأزمات الثقافية؟

أنطون تشيخوف.. قصة قصيرة محيرة عظيمة الأثر

وزير الثقافة الأردنى ينعى الكاتب إلياس فركوح