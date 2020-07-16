سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 16-7-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 16/يوليه/2020 - 04:42 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 16-7-2020، خلال تعاملات نهاية الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، سجلت بورصة الكويت، خلال ختام تعاملات الثلاثاء، تراجعًا ملحوظًا لجميع المؤشرات، باستثناء مؤشر واحد إذ قفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحًا 0.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5553.61 نقطة، فيما تراجع السوق الرئيسي بنسبة 0.52% خاسرًا 21.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4167.77 نقطة، كما انخفض سوق العام بنسبة 0.13% خاسرًا 6.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5087.66 نقطة،.
كما حجم التداول بختام التعاملات نحو 132.7 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتي عبر 7420 صفقة.
أسعار الدينار الكويتي
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، خلال تعاملات نهاية الأسبوع استقرارًا أمام الجنيه في العديد من البنوك كالبنك التجاري الدولي وبنك عودة وبنك التعمير والاسكان، مقابل ارتفع الدينار في البنك المركزي المصري وبنك التنمية الصناعية، كما شهد انخفاضًا أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي.
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 52.13، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.50 جنيه وللبيع 52.14، وفي كما ارتفع الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.43 جنيه وللبيع 53.06، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.14.
كما تراجع سعر الدينار اليوم في البنك العربي الأفريقي يسجل للشراء جنيه وللبيع 51.61، كما انخفض الدينار الكويتي أمام الجنيه أيضًا في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.24، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14.
فيما شهد الدينار الكويتي استقرارًا أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.05، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.03، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 52.17، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.11.
عالميًا، سجلت بورصة الكويت، خلال ختام تعاملات الثلاثاء، تراجعًا ملحوظًا لجميع المؤشرات، باستثناء مؤشر واحد إذ قفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحًا 0.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5553.61 نقطة، فيما تراجع السوق الرئيسي بنسبة 0.52% خاسرًا 21.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4167.77 نقطة، كما انخفض سوق العام بنسبة 0.13% خاسرًا 6.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5087.66 نقطة،.
كما حجم التداول بختام التعاملات نحو 132.7 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتي عبر 7420 صفقة.
أسعار الدينار الكويتي
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، خلال تعاملات نهاية الأسبوع استقرارًا أمام الجنيه في العديد من البنوك كالبنك التجاري الدولي وبنك عودة وبنك التعمير والاسكان، مقابل ارتفع الدينار في البنك المركزي المصري وبنك التنمية الصناعية، كما شهد انخفاضًا أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 16-7-2020
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 52.13، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.50 جنيه وللبيع 52.14، وفي كما ارتفع الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.43 جنيه وللبيع 53.06، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.14.
كما تراجع سعر الدينار اليوم في البنك العربي الأفريقي يسجل للشراء جنيه وللبيع 51.61، كما انخفض الدينار الكويتي أمام الجنيه أيضًا في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.24، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14.
فيما شهد الدينار الكويتي استقرارًا أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.05، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.03، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 52.17، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.11.