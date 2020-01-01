الكنيسة تحتفل بتذكار رحيل القديس الأنبا كاراس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بتذكار رحيل القديس الأنبا كاراس والذي يوافق 15 يوليو من كل عام.وعاش الأنبا كاراس راهبًا في برية شيهيت إلى أن رحل عام 451 ميلادية في الثامن من شهر أبيب القبطي الموافق 15 من يوليو سنويًا، ويعد من أشهر قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعصر الحديث.يشار إلى أنه نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد ودواعي منع التجمعات، ألغت غالبية الكنائس التي تحمل اسم القديس الأنبا كاراس مظاهر الاحتفال، بتذكار رحيله، واقتصرت بعضها على الاحتفال بصلوات العشية مقتصرة على كاهن وعدد محدود من الشمامسة دون حضور شعبي.