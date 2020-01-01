«التنسيق الحضارى»: لجان لرصد المبانى الأثرية فى مصر

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن هناك لجانا متخصصة من معماريين وأثريين لرصد المباني الأثرية لتحديد المبنى إذا كان تراثيا أم لا.وأضاف "أبوسعدة" خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن أهم معيار للحكم على المباني يتمثل فيما إذا كان المبنى يمثل حقبة زمنية معينة أو طابعا معماريا يجب أن نحافظ عليه.ومن الجدير بالذكر أن الجهاز قام بترميم 200 مبنى في وسط القاهرة من الخارج، فضلًا عن مشروع لتطوير الجيزة وتحويل هضبة الهرم لمنطقة أثرية خلال الفترة المقبلة.