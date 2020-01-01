رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النهضة التونسي» يدخل في صدام مع أجهزة الدولة العليا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:53 م
إلياس الفخفاخ
إلياس الفخفاخ
أبوزيد على
طباعة
دخلت حركة «النهضة» التونسية في صدام مع 4 عناصر على درجة عالية من الأهمية في البلاد، وتتمثل برئاسة الجمهورية والحكومة والحزب الدستوري الحر والاتحاد العام التونسي للشغل، وفقًا لما أوردته شبكة سكاي نيوز.

من جهة، جاء رد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ سريعًا على دعوة حركة النهضة التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لإجراء ما وصفه "بالحوار من أجل تشكيل حكومة جديدة"، حيث أعلن الفخفاخ يوم الاثنين الماضي، إنه سيجري تعديلا على حكومته.

فيما أكد الفخفاخ على أن دعوة النهضة إلى تشكيل حكومة جديدة، تعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع مكونات الائتلاف الحكومي.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد رفض يوم الاثنين الماضي، فتح باب التشاور مع أي قوى سياسية لتشكيل حكومة جديدة، إلا في حالتين فقط، هما استقالة الحكومة الحالية أو توجيه لائحة لوم لها.

ويعد هذا الرد الواضح من الرئيس التونسي، رفضا لطلب النهضة تكليف رئيسها الغنوشي، فتح باب المفاوضات مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة.

ولفتت سكاي نيوز إلى أن هذه التطورات، تأتي في الوقت الذي تواصل فيه عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر وكتلتها البرلمانية، الاعتصام بمقر البرلمان التونسي، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي.

ويأتي استمرار الاعتصام ليؤكد ما تشهده تونس من زخم كبير داخل برلمانها، بعدما بات مستقبل الغنوشي على المحك، ويستمر تعالي الأصوات المطالبة بسحب الثقة منه.

وقد توالت المطالب بإقالة الغنوشي في الأيام الأخيرة، بعد أن أشار الحزب الدستوري الحر إلى أن جلسات البرلمان ومشاريع قوانينه المطروحة لم تعد حكرا على النواب فحسب، ووفقا لعبير موسي، فقد فتح الغنوشي المجال أمام جهات متهمة بالإرهاب لدخول البرلمان التونسي.

ونوهت سكاي نيوز إلى أن المراقبين والخبراء، يرجحون أن تونس ستشهد زلزالا سياسيا خلال الأسابيع المقبلة، في ظل التحركات البرلمانية الأخيرة ضد الغنوشي والانشقاقات داخل حزبه، وسط تصاعد الأصوات المنادية بتنحيته هو الآخر، وهو ما يبدو في طريقه للتحقق بالفعل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

«التموين»: تسجيل علامة «نادى القرن» للأهلى أو الزمالك من خلال جهة علمية

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

«وقعت القهوة على ثوبها الباريسي».. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمم المتحدة: جائحة كورونا تدفع 132 مليون شخص للجوع

تكنولوجيا جديدة تعيد البصر لكبار السن

انفجار «نجمي خارق» أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

أعراض نقص فيتامين B12

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

«كورونا والمسؤولية الاجتماعية» في محاضرة عبر يوتيوب الأعلى للثقافة

«الجسد وسياسات المقاومة في الرواية النسائية» رسالة دكتوراه بمعهد الفنون الشعبية

«صراع الملوك».. كتاب جديد لـ أحمد فرهود على منصة كتبنا

أحمد مراد متهم بسرقة اسم رواية «بير الوطاويط»